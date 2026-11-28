Una delle poche certezze è la data: dal primo gennaio le pensioni degli italiani aumenteranno fino al 3,2% per adeguarsi al costo della vita crescente. È questo il dato centrale del decreto interministeriale pubblicato pochi giorni fa sulla Gazzetta Ufficiale.

L’aumento sarà applicato dall’Inps già con la prima mensilità del 2027, senza attendere la conclusione dell’iter parlamentare della Legge di Bilancio. Una scelta che garantirà immediatamente l’adeguamento degli assegni all’andamento dell’inflazione ma che potrebbe non essere definitiva per alcune categorie di pensionati.

I numeri

Infatti, in base alle modifiche previste dal disegno di legge di Bilancio 2027, la rivalutazione ipotizzata sarebbe pari al 3,2% per le pensioni fino a 2.447,40 euro lordi mensili, al 2,72% per quelle comprese tra 2.447,41 e 3.059,25 euro, all'1,696% per gli assegni tra 3.059,26 e 3.671,10 euro, all'1,504% per quelli tra 3.671,11 e 4.894,80 euro, all'1,184% per le pensioni tra 4.894,81 e 6.118,50 euro e all'1,024% per i trattamenti superiori a 6.118,50 euro. Si tratta, tuttavia, di percentuali ancora subordinate all'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2027.

Minime e assegno sociale in aumento

L’incremento del 3,2% porterà il trattamento minimo Inps, ora pari a 611,85 euro mensili, a circa 631,43 euro. Anche l’assegno sociale subirà un adeguamento, passando a 563,71 euro.

Si tratta, tuttavia, di valori determinati sulla base dell’indice provvisorio. Il 3,2% tiene conto dell’andamento dei prezzi rilevato nei primi nove mesi del 2026 e delle stime relative all’ultimo trimestre. L’indice definitivo sarà quindi determinato successivamente e l’eventuale differenza verrà recuperata con il consueto conguaglio. Per il momento, però, la regola è chiara: dal primo gennaio l’incremento massimo riconosciuto sarà del 3,2%.