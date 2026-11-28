Cinquanta minuti per percorrere neanche quattro chilometri, quasi un’ora a passo d’uomo trascorsa però sulla Statale 554 al volante di una delle migliaia di auto incolonnate in attesa di trovare un varco che consentisse il passaggio per dirigersi finalmente verso Cagliari.

Niente di nuovo, nulla di straordinario: capita ormai un giorno ogni due, come minimo. Eppure forse proprio questo lascia sconfortati: nonostante sia un problema noto, di cui si parla frequentemente, quasi banale ormai, nulla cambia, niente si modifica. Ogni mattina la stessa trafila, a ogni suono della sveglia la preghiera che il traffico sia scorrevole e consenta di arrivare a destinazione (lavoro, scuola o dovunque si debba andare) in orario consono e con poco stress. E invece, figurarsi: c’è sempre l’imbranato che non sa cosa fare in strada, chi guida col telefonino in mano e parla mentre guida, chi sta in mezzo alla carreggiata o tutto sulla sinistra perché fa figo così. Soprattutto, ci sono gli incidenti.

Code di auto sulla Statale 554

Il caos

E quando capita che lungo il percorso se ne incontri più di uno, è finita. Esempio pratico, quanto accaduto il 25 novembre 2026 (solo l’ultimo di decine di episodi) quando diversi tamponamenti hanno completamente bloccato la quattro corsie dall’altezza del semaforo per Monserrato sino allo svincolo del quadrifoglio creando il caos anche nelle strade di immissione alla 554: la Statale 387 era impercorribile sin dall’incrocio per l’osservatorio astronomico; sulla stessa 554 le file di veicoli cominciavano molto prima, in territorio di Selargius, quasi sul punto in cui sfocia via Venezia; via Giulio Cesare a Monserrato è diventata un intrico di lamiere. Insomma, un delirio.

Che idee geniali

Sorvoliamo sull’inutile e anzi dannosa abitudine dell’Anas di tracciare a caso strisce bianche sull’asfalto. Come quelle che all’improvviso impediscono in linea teorica a chi percorre la corsia di destra di seguire il tracciato principale della 554 e percorrere la curva che tende a sinistra nel punto in cui, andando dritti, si entra nella strada di collegamento per la Statale 131 dir (che sarebbe in sostanza la prosecuzione dell’Asse mediano): motivi di sicurezza, ha sempre spiegato l’azienda, perché le auto devono rallentare e così gli incidenti diminuiscono.

Tesi smentita dai fatti, perché i tamponamenti non si sono ridotti di numero e spesso chi si trova sulla corsia di destra in quel punto svolta all’improvviso verso sinistra costringendo gli automobilisti che si trovano su quel lato a brusche frenate, aumentando il rischio di incidenti.

Uno dei troppi incidenti che si ripetono sulla 554

Chi decide

In tutto questo chi ha la capacità di decidere come intervenire, dunque la politica (oggi la quattro corsie è nelle mani della Regione, che funge da commissario), non decide. Non interviene. Non si muove. O, se lo fa, ha i tempi lunghi della burocrazia. Mesi per organizzare un incontro istituzionale, anni per stabilire cosa fare, decenni per trovare i fondi.

Una persona da sola non può risolvere problemi ultra decennali, e non si può addossare all’amministrazione locale di turno ogni responsabilità del disastro cui si assiste ogni giorno nelle strade del Cagliaritano. Centrodestra e centrosinistra non sono mai stati capaci di trovare una soluzione. Forse molti non sanno cosa significhi perdere ore della giornata in un budello senza vie di fuga per lunghi tratti, dove anche un semplice guasto provoca code di chilometri, dove tra Selargius e Quartucciu manca il più elementare dei sistemi di sicurezza (il guard rail centrale necessario a evitare scontri frontali, i più pericolosi: un vero scandalo), dove ogni tanto si passa il nuovo asfalto e tutto sembra messo in ordine.

File di veicoli sulla quattro corsie che circumnaviga Cagliari

«Il bene dei sardi»

I signori che guidano aziende nazionali ed enti pubblici e ambiscono a governare «per il bene dei sardi», frase abusata, a meno di qualche eccezione usano l’auto per spostarsi e percorrono le stesse disastrate strade dei comuni cittadini. Dunque, facciano quale che devono. Se sono in grado. Troppo facile presentarsi davanti alla telecamera e annunciare interventi definitivi e liberatori, perché quasi mai alle parole seguono i fatti.