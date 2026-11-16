HomeSportTennisTennisAtp Finals, Cobolli stecca la prima: vince MedvedevAzzurro sconfitto dal russo in due set per 7-6 6-316 novembre 2026 alle 22:32Flavio Cobilli in campo a Torino (Ansa)Resta informato su WhatsAppRead English VersionFlavio Cobolli stecca all'esordio nelle Atp Finals di Torino. Il tennista azzurro è stato sconfitto in due set dal russo Daniil Medvedev. Il punteggio è stato 7-6/6-3 in un'ora e 24 minuti di gioco. (Unioneonline)© Riproduzione riservataArgomenti similiAtp FinalsPiemonteProvincia di TorinoArticoli correlatiin campoTennis, stop nei quarti per Lorenzo CarboniIl 20enne algherese è stato sconfitto dal sudafricano Philip Henning nel Challenger Atp50 di HersonissosAntonio BurrunitennisAtp Finals, sorteggiati i gruppi: Cobolli con Alcaraz, Medvedev e TiafoeBinaghi: «Deve vivere questo torneo come la sua festa, un obiettivo che vale una carriera, e ha anche la fortuna di poterlo disputare in casa»tennisSinner punta agli Australian Open: «Sto bene, voglio tornare il più presto possibile»L’altoatesino ha detto però che non si sta allenando, la prudenza è d’obbligo: «Voglio giocare ancora 10-15 anni, devo prendermi cura del mio corpo». Complimenti a Cobolli e AntonelliIl torneoLorenzo Carboni avanza in GreciaL'algherese elimina la testa di serie numero 4 e vola agli ottavi di finale nel Challenger Atp50 di HersonissosAntonio Burruniil commentoTc Cagliari ai playout, le parole di capitan Vassallo ArguelloLa salvezza delle cagliaritane in A1 femminile passa dal doppio spareggio contro il Ct PalermoAntonio BurruniLe gareTennis A2, gli impegni delle squadre sardeMatch casalingo per il Tc Terranova, mentre Tc Alghero Mp Finance e Torres èAmbiente giocano in trasfertaAntonio Burruniin campoTennis A2 maschile, gli impegni delle squadre sardePer la quinta e penultima giornata, il Tc Terranova ospita lo Junior Perugia. Trasferta per Tc Alghero MP Finance e Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbienteAntonio BurrunitennisSorpresa Sinner, annuncia il rientro al Six King Slam in programma a dicembreIl torneo di esibizione milionario, rinviato per i bombardamenti a Riad, si terrà dal 27 al 30: un’ottima notizia anche in vista degli Australian Open, Jannik è in ripresaLa garaTennis, A1 femminile: Tc Cagliari sconfitto a domicilioIl Tc Prato vince 3-1 sui campi del circolo di Monte UrpinuAntonio Burruni