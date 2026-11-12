Flavio Cobolli è stato sorteggiato nel gruppo Ivan Lendl delle Atp Finals di Torino. L'azzurro se la vedrà con Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Nel gruppo dedicato a John McEnroe ci sono Alexander Zverev, Ben Shelton, Arhtur Fils e Rafael Jodar.

«Flavio deve considerare questa come la sua festa. È un obiettivo che vale una carriera, ha anche la fortuna di poterlo disputare in casa. È anche molto adatto per una manifestazione del genere che si disputa in casa, perché un grande lottatore, esprime e trasmette una grande passione e quindi riesce, secondo me più di tanti altri, a essere coinvolgente per il pubblico che credo che non stia aspettando altro che poterlo acclamare a Torino», è il commento del presidente Fitp Angelo Binaghi alla conferenza di presentazione dell'edizione 2026 seguita dal sorteggio.

Sul risultato del sorteggio per l'italiano, Binaghi ricorda che «qua siamo tra i primi otto giocatori dell'anno al mondo, quindi non si può pensare di trovare un turno facile. Ma lo vedo abbastanza bene, perché i giocatori più temibili sul veloce, serve and volley, Zverev e Shelton, sono dall'altra parte. Anche se ovviamente Alcaraz e Medvedev non sono un giochetto, però ce la possiamo giocare».

Nel torneo, privo dell’infortunato Jannik Sinner, c’è un favorito d’obbligo ed è Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, reduce dalle vittorie nel 500 di Vienna e nel 1000 di Parigi, ha raggiunto uno stato di forma più che sufficiente per vincere il suo primo titolo alle Finals, dopo il ko al polso che gli ha fatto saltare quasi tutta la stagione su terra e quella su erba.

(Unioneonline)