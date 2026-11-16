Corsa a due in vetta al girone B della Seconda categoria. Il Decimomannu vince in trasferta a Barbusi per 0-3, raggiungendo in vetta alla classifica il Villaperuccio che domenica ha osservato il suo turno di riposo.

Alle spalle delle capoliste, viaggiano staccate di quattro punti l'Audax e il Carbonia. Il Sant'Anna e il Carloforte sono a sei punti dalla vetta.

In coda, Bindua e Mattzaccarese, sono ultime con appena tre punti. Il Barbusi è un gradino sopra con quattro punti. Importante successo dell'Ussana che travolge (5-1) il Bindua e si porta al quartultimo posto in classifica. L'obiettivo salvezza è vicino.