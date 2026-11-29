Pareggio (1-1) in Prima categoria, girone A, fra Sestu e La Palma al termine di una gara incerta sino alla fine. Le reti portano la firma di Dincdemir e di Farci. Nello steso girone gran successo dell'Himalaya che piega il San Basilio per 4-1.

I gol sono stati segnati al 21' e 66' (rig.) da Tupponi, da 26' Sechi, 91' Piro, 95' (rig.) Fadda. Pareggio, 0-0, fra Decimo e Pirri.

Le due squadre hanno giocato una gran partita cercando di superarsi a vicenda. I portieri Pisano e Angioni hanno fatto buona guardia col risultato che non è stato sbloccato.