Dopo il 6-0 rimediato contro la Sampdoria, capolista della serie C femminile, la Women Torres ha «sollevato Emanuele Riu dall’incarico di allenatore della Prima Squadra».

La guida tecnica della formazione rossoblù è stata affidata a Tore Arca. Il tecnico sassarese ha legato il proprio nome alla storia del calcio femminile italiano, conquistando proprio con la squadra rossoblù cinque Scudetti, quattro Coppa Italia e cinque Supercoppe italiane.

Non solo, nel febbraio 2020 aveva chiamato Tore Arca a stagione in corso dopo avere esonerato l'allenatore e nel 2021 il tecnico ha portato la Women Torres alla promozione in Serie B. Inoltre nel 2023 ha ricoperto il ruolo di direttore generale della società sassarese.