L'Ossese chiude il derby sardo nel giro di due minuti. Nella quattordicesima giornata del girone G di Serie D la squadra di Cotroneo batte 2-0 la Cos Sarrabus Ogliastra e la lascia nei bassifondi della classifica.
Il vantaggio arriva all'8'. Tapparello viene lanciato in profondità, punta Xaxa e lo trafigge con un sinistro preciso all'incrocio. Al 10' è già 2-0: sull'azione nata da un traversone di Luiu, il tentativo al volo di Tapparello si trasforma in un assist per Fancellu, che da pochi passi non sbaglia.
Prima dell'intervallo gli ospiti sfiorano il gol con Spanu, ma un difensore respinge sulla linea. In avvio di ripresa i padroni di casa vanno vicini al terzo gol, ma la conclusione di Tesio si stampa sul palo. Nel finale la Cos cerca di riaprire la partita, ma Petricciuolo è bravo a neutralizzare il tentativo di Pinna.
L'Ossese sale a 23 punti e resta imbattuta tra le mura amiche. La Cos rimane a 12 e incassa la terza sconfitta consecutiva.