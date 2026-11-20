Due vittorie di fila, contro UniPomezia e Budoni, ma il Latte Dolce, come fa notare il tecnico Michele Fini «è ancora immerso nelle sabbie mobili». Può tirarsene fuori domenica nella gara contro l'Afragolese che sarà ospite del campo principale di Sassari (inizio alle 14.30). L'avversaria di turno infatti ha 2 punti in più e quindi con un successo la squadra sassarese può sorpassarla e probabilmente tirarsi fuori dalla zona playout.

Il tecnico dei sassaresi spiega: «Il campionato è difficile, tante squadre sono raccolte in pochissimi punti. Dobbiamo continuare a lavorare con voglia e attenzione, ora le prestazioni stanno portando anche ai risultati, ma abbiamo bisogno di fare ancora tanti punti».

L'Afragolese non ha mai vinto in trasferta, ma ha perso una volta sola e raccolto ben 5 pareggi. Fini ribatte: «Si tratta di una squadra che lavora bene, che gestisce bene la palla senza buttarla, noi dovremo avere un grande approccio e curare ogni situazione di gioco».