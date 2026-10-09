Tra sabato e domenica si torna nuovamente in campo nei tornei di Eccellenza e Promozione. In programma la quinta giornata di andata, con le oristanesi impegnate in match importanti per il prosieguo.

In Eccellenza, il Terralba F. Bellu andrà alla ricerca di conferme nella sfida contro il Calangianus. L’undici allenato da Roberto Concas è reduce dal pareggio di Bonorva (1-1) e, nell’impegno casalingo del “Remigio Corda”, punta a trovare continuità di punti, ritrovando in campo qualche elemento rimasto fuori per infortunio nelle precedenti partite. Di fronte avrà una formazione che nei primi 4 impegni non ha avuto mezze misure; l’undici calangianese, infatti, ha portato a casa 2 vittorie (contro Villasimius e Taloro Gavoi) e subito 2 sconfitte (da Atletico Uri e Lanusei). La sfida si disputerà domenica alle 16.

In Promozione, girone A, sempre domenica, fari puntati sul derby tra Arborea e Samugheo. Al “Gino Neri” si preannuncia una sfida interessante e spettacolare, tra due formazioni votate al gioco. I padroni di casa puntano ai 3 punti per riprendere la corsa al primato del Selargius (distante 2 punti) dopo il pareggio in rimonta del turno scorso contro l’Antiochense (1-1). Gli ospiti, dal canto loro, puntano alla continuità di risultati, dopo la vittoria contro Uta di domenica scorsa (3-1). Impegno esterno, invece, per la Tharros, contro Uta. Entrambe a quota 0 in classifica (gli oristanesi erano però partiti con 1 punto di penalizzazione), cercano la prima vittoria stagionale per rilanciarsi in classifica. Grandi similitudini tra le due squadre: dopo 4 giornate hanno lo stesso numero di reti segnate (una) e subite (sei).

Nel girone B, infine, anticipo al sabato (fischio d’inizio alle 16) per il Bosa. L’undici allenata da Tore Carboni andrà a far visita al Thiesi, fanalino di coda con 0 punti. I bosani hanno l’occasione di riscattare le ultime due sconfitte di fila (contro le capolista Monte Alma e Ozierese) arrivate dopo un positivo avvio di stagione (4 punti nelle prime due uscite).

© Riproduzione riservata