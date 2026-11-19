Sabato alle 15 si gioca l’undicesima giornata di Eccellenza, con un vertice che non conosce sconfitte. L’Ilvamaddalena guida a quota 24 con sette vittorie e tre pareggi e ospita al “Salvatore Zichina” la Villacidrese, ottava con 13 punti. A due lunghezze insegue il Santa Teresa Gallura, anch’esso imbattuto e miglior attacco del torneo con 25 reti, atteso a Uri dall’Atletico (14). Terzo, ancora senza sconfitte, l’Iglesias (20), che fa visita al Villasimius (10): all'Is Casas sarà l’esordio in panchina di Diego Mingioni.

Quarto l’Alghero (19), impegnato contro la Nuorese, che giocherà al Comunale di Budoni. I nuoresi, con una sola vittoria e 8 punti, cercano punti pesanti per risalire. A Lixius è scontro diretto per il quinto posto tra Calcio Lanusei 1987 e Bonorva 1960, appaiati a quota 17.

In coda la sfida più delicata va in scena al “Signora Chiara”: Calangianus e Tortolì chiudono la classifica con 6 punti e si affrontano in un confronto già decisivo per la salvezza. Per i padroni di casa sarà il debutto del nuovo tecnico Raffaele Cerbone. Completano il programma Taloro Gavoi-Tempio, con le due squadre separate da un solo punto (10 contro 9), e Terralba-Usinese al “Remigio Corda”, con i padroni di casa a 9 e gli ospiti a 11.

Prima del fischio d’inizio, su invito della Lnd, negli stadi sarà letto un messaggio per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.