Serie D, il Monastir vince il derby ed è secondoPari per Ossese e Cos, ko il Budoni
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Nella settima giornata di Serie D il Monastir batte 2-1 il Latte Dolce nel derby sardo. Con 16 punti mantiene il secondo posto, a una lunghezza dalla capolista Sarnese. Decide la doppietta di Ech Cheikh, ultimo arrivato in casa Monastir. All’8' Cheikh raccoglie un lancio di Porru, vince il corpo a corpo con Balloi, supera Desole e batte Cherchi in diagonale. Al 13' concede il bis. Al 38' il Latte Dolce accorcia con un cross dalla sinistra di Dumani che, leggermente deviato, finisce in rete. Nella ripresa Cherchi nega la tripletta a Cheikh e Fusco devia in corner un tiro di Pulina. Al 38' Saddi sfiora di testa il pareggio. Il Latte Dolce resta a 5 punti.
Finisce 1-1 tra Ossese e Venafro. Al 21' gli ospiti passano in vantaggio con un destro da trenta metri di Munguia. Due minuti dopo l’Ossese pareggia con un colpo di testa di Fancellu su calcio d’angolo dalla destra. Al 41' della ripresa Tuseddu, da distanza ravvicinata, manda il pallone a sfiorare il palo. L’Ossese sale a 12 punti.
Il Budoni perde 3-0 sul campo della Paganese. Al 30' gli ospiti sfiorano il vantaggio: Fall salta il portiere, ma Pierce salva sulla linea. Al 37' El Haddadi porta avanti i padroni di casa con un colpo di testa che scavalca Di Giorgio. Al 73' Figueras raddoppia di testa su calcio d’angolo e all’88' Cordova chiude i conti con un tiro dal limite. Il Budoni resta a 7 punti.
Termina a reti bianche la sfida tra Cos Sarrabus Ogliastra e Afragolese. La Cos sale a 6 punti.