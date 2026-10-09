

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell'Atletico Uri, è tempo di campionato per la Women Torres. La squadra sassarese inizia domenica 11 ottobre in casa del Lesmo (ore 14). La squadra sassarese è inserita nel girone A. insieme all'Atletico Uri, che come le sassaresi comincerà in trasferta, sul campo del Real Meda.

C'è voglia di riscatto in casa rossoblù anche per dimostrare il proprio valore, questo il clima che si è respirato durante le sessioni di allenamento in avvicinamento all'esordio in campionato. La sfida è di quelle impegnative: nella stagione passata il Lesmo ha chiuso al quarto posto.

Il tecnico della squadra sassarese Emanuele Riu ha dichiarato: «Domenica ci aspetta una gara importante, perché finalmente inizia il campionato e affrontiamo una squadra come il Lesmo, un avversario tosto che lo scorso anno ha fatto un ottimo percorso. Noi ci siamo preparati bene durante la settimana e stiamo cercando di arrivare pronti a questo appuntamento».

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