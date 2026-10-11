Primo tempo pirotecnico, ripresa con l'ansia ma solo perché Bunino sbaglia dal dischetto la rete della sicurezza. Finisce 2-1 al "Vanni Sanna" sull'Atalanta Under 23. Non sarà una vendetta sul playoff del 2025, ma è sicuramente una vittoria pesante che legittima le ambizioni da playoff dei rossoblù allenati di Greco.

Eccellente la prima frazione di gioco, con Scotto a innescare giocate spettacolari. La prima rete è il classico gol dell'ex: Berto di testa al 15' su torre di Zecca. Punizione magistrale del capitano Scotto al 28': da sinistra la mette sul "sette" più lontano.

Nella ripresa i bergamaschi provano a essere meno belli e più incisivi: al 58' tiro di Navarro respinto dalla traversa e Levak di testa appoggia in rete, ma l'Fvs mostra il fuorigioco. Al 67' è Misitano che colpisce il legno. Al 77' Fvs ancora dalla parte della Torres: rigore per spinta ad Antonelli in mischia. Batte il neoentrato Bunino (Scotto era dolorante a una spalla) ma la conclusione è "telefonata". Il rigore sprecato potrebbe costare caro dopo che l'Atalanta Under 23 accorcia all'83' dopo l'uscita fuori tempo di Zaccagno che consente a un avversario di fare da torre per l'incornata di Zanaboni. Nel recupero si fa perdonare Zaccagno che dice no al tiro di Bonanomi.

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