Il Questore di Campobasso ha emesso 33 provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Torres Calcio per gli scontri e i danneggiamenti che si sono verificati a ottobre, in occasione della trasferta della squadra sarda nel capoluogo molisano.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, durante la fase di afflusso allo stadio circa 60 tifosi ospiti, dopo aver costretto l'autista dell'autobus a fermarsi in luogo diverso da quello stabilito, si erano avvicinati alla curva dei tifosi locali per provocarli. Il gruppo, bloccato dalle forze dell’ordine, fu condotto nel settore ospiti. Furono sequestrati 40 bastoni camuffati da aste per le bandiere.

E non finisce qui, perché durante la partita i tifosi sardi devastarono i bagni del settore ospiti.

Terminati gli accertamenti e individuate le persone coinvolte, il Questore ha adottato 33 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Per 15 dei destinatari è stata anche disposta la prescrizione dell'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

La misura assume ulteriore rilievo alla luce del prossimo match della squadra sassarese: mancano due giorni alla partita tra Torres e Spezia, in programma domenica 22 novembre al Vanni Sanna. Sfida considerata ad altissimo rischio per la rivalità tra le due tifoserie, tanto che è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di La Spazie.

(Unioneonline)