Niente da fare per Yerry Mina. Il difensore non ha recuperato in tempo dalla lesione muscolare accusata prima del Frosinone e non è tra i ventisei convocati di Fabio Pisacane per Como-Cagliari, con l’allenatore che nelle scorse ore ha aggiornato in conferenza stampa sulle sue condizioni. Resta fuori anche Harry Winks, di nuovo tradito dal fastidio alla schiena e che punta il recupero contro il Milan lunedì 30, mentre recupera il portiere Alen Sherri che ha smaltito un problema al ginocchio riportato con l’Albania durante la sosta.

Prima convocazione stagionale per Riyad Idrissi, che torna a disposizione a otto mesi e mezzo dal grave infortunio al ginocchio sinistro. Si era fatto male proprio nell’ultima gara giocata fra Cagliari e Como, il 7 marzo alla Domus, con la rottura del legamento crociato anteriore e il conseguente intervento chirurgico. In lista, con lui, il Primavera Alessandro Sugamele (ieri ha rinnovato fino al 2032) mentre non c’è Joseph Liteta tornato solo nelle scorse ore dagli impegni con lo Zambia. Rientrano, rispetto al match contro il Frosinone, Giuseppe Aurelio, Adam Obert, Alieu Fadera e M’Bala Nzola.

Questa la lista completa dei ventisei convocati di Pisacane per Como-Cagliari, si gioca domani alle 15 al Sinigaglia.

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Alen Sherri;

Difensori: Giuseppe Aurelio, Nicola Grandu, Riyad Idrissi, Raphael Kofler, Adam Obert, Juan Rodríguez, Yukinari Sugawara, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Jacopo Fazzini, Roberto Gagliardini, Yanis Massolin, Alessandro Romano, Ivan Sulev;

Attaccanti: Riccardo Ciervo, Alieu Fadera, Kevin Carlos, Daniel Maldini, Paul Mendy, M’Bala Nzola, Alessandro Sugamele, Yael Trepy.