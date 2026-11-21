Dodicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori
Sabato 21 novembre
15:00 Como-Cagliari
15:00 Lazio-Lecce
18:00 Parma-Roma
20:45 Napoli-Torino
Domenica 22 novembre
12:30 Juventus-Venezia
15:00 Bologna-Udinese
15:00 Sassuolo-Genoa
18:00 Milan-Frosinone
20:45 Atalanta-Inter
Lunedì 23 novembre
20:45 Monza-Fiorentina
La classifica
Lazio 29
Inter 28
Roma 27
Milan 24
Como 23
Frosinone 20
Juventus 18
Bologna 17
Cagliari 16
Napoli 15
Torino 14
Atalanta 14
Genoa 13
Lecce 10
Fiorentina 9
Parma 8
Sassuolo 8
Monza 7
Venezia 6
Udinese 5
(Unioneonline)