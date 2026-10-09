Vincenzo Montella non è più il ct della Turchia. E' arrivato l'esonero ufficiale per il tecnico italiano, che dopo le quattro sconfitte su quattro in Nations League era stato molto criticato da media e tifosi che ne chiedevano appunto la cacciata.

«È stato deciso di non proseguire il rapporto con il nostro allenatore», l'annuncio della Federcalcio turca (TFF) su X.

Nominato nel settembre 2023, Montella aveva conquistato la fiducia di tutti, prima raggiungendo i quarti di finale agli Europei e poi riportando ai Mondiali la nazionale della mezza luna dopo 24 anni. Ma in Usa il torneo iridato è stato al di sotto delle aspettative e lì l'indice di gradimento per l'ex aeroplanino è cominciato a crollare: il flop in Nations ha scritto la parola fine.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata