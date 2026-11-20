Arriva la capolista del girone B. Imbattuta. La Torres può riceverla domenica al "Vanni Sanna" (inizio alle 14.30) senza patemi. Il tecnico Alfonso Greco spiega: "Affrontare da terzi in classifica una simile squadra, che sta facendo quasi campionato a parte, è motivo d'orgoglio e anche uno stimolo".

Se lo Spezia ha fatto quasi l'en plein in campionato (38 punti su 42), i rossoblù sono irresistibili in casa: 19 punti sui 21 a disposizione. "Arriviamo a questa partita con la giusta condizione mentale e fisica. Il fatto che siano rientrati alcuni giocatori come Nunziatini e Pennington, oltre a Scotto, ci dà più scelta. Credo sarà una bella partita perché loro provano sempre a fare calcio e noi pure".

Chissà che il big match non scaldi una città tipeidina, che nelle ultime gare casalinghe è scesa sotto i 2.500 tifosi. "Nopi ci teniamo stretti chi ci ha sempre seguito e sostenuto, poi penso che i ragazzi meritino di avere tanti tifosi allo stadio per quello che stanno facendo".