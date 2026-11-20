«Non dobbiamo rincorrere il loro possesso. Dobbiamo fare una pressione orientata. Dobbiamo decidere noi dove far giocare il Como. E dobbiamo essere bravi a oscurarli a centrocampo, a prescindere da chi giochi». L’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane detta così la linea in vista del match di domani pomeriggio allo stadio Sinigaglia (il fischio d’inizio è fissato per le 15).

Sfida ostica, manco a dirlo, ma lui non firmerebbe per un pareggio, afferma categorico. «Non ho mai firmato per niente», tiene a precisare. «Sono uno ambizioso di natura, mi piace sognare. L’ho detto anche alla squadra e infatti preparo sempre una partita per vincerla».

La sosta ha permesso al Cagliari di recuperare diversi giocatori, restano out, invece, Mina («ha provato a forzare ma non è guarito del tutto»), Winks e pure Liteta, oltre a Felici. «Abbiamo giocatori che possono fare bene, sia in qualità che in quantità», assicura Pisacane, pronto a sfidare il collega-amico Fàbregas. «Non è un segreto quanto io stimi Cesc, prima come uomo e poi come allenatore», ricorda. «Sarà un piacere riabbracciarlo».

Nella conferenza stampa pre gara al Crai Sport Center di Assemini, Pisacane si è soffermato anche su alcuni del probabili protagonisti. Mendy?

«Ha bruciato le tappe. Ma lui per primo sa che il calcio è una fabbrica di illusioni. È mentalizzato, insomma. Se poi mi chiedete se dopo il gol con la maglia del Senegal abbia sorriso di più in questi giorni, vi dico sì». Maldini? «Vuole fare di più. Ha la testa sulle spalle e vuole stupire ancora. Questa sosta gli è servita molto per recuperare fisicamente». Dubbi su Rodríguez, rientrato solo stamattina dall’Uruguay. «L’ho visto un po’ stanco, vedremo se partirà o meno dall’inizio. Ho bisogno di capire, decideremo insieme».