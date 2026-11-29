Il Cagliari recupera Yerry Mina e Harry Winks per la supersfida di domani sera contro il Milan. Non giocano entrambi da un mese, il colombiano dal turno infrasettimanale con la Roma e l’inglese dalla partita precedente col Bologna, ora rientrano fra i convocati e sono a disposizione per la partitissima che chiuderà la tredicesima giornata di Serie A. Un match che, nel primo pomeriggio, è stato presentato in conferenza stampa dall’allenatore Fabio Pisacane.

Gli indisponibili nel Cagliari rimangono così soltanto il lungodegente Mattia Felici e Joseph Liteta, che si è infortunato al ginocchio con lo Zambia durante la sosta. C’è anche Riyad Idrissi, alla seconda convocazione stagionale e reduce ieri dal rientro in campo con la Primavera nel 2-2 contro il Torino. Dall’Under 20, rispetto al solito, stavolta non è stato inserito l’attaccante Alessandro Sugamele. Nessun problema per Michel Adopo e Paul Mendy, usciti anzitempo otto giorni fa a Como per dei colpi subiti ma a disposizione per Cagliari-Milan.

Questi i ventisette convocati di Pisacane per Cagliari-Milan.

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Alen Sherri;

Difensori: Giuseppe Aurelio, Nicola Grandu, Riyad Idrissi, Raphael Kofler, Yerry Mina, Adam Obert, Juan Rodríguez, Yukinari Sugawara, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Jacopo Fazzini, Roberto Gagliardini, Yanis Massolin, Alessandro Romano, Ivan Sulev, Harry Winks;

Attaccanti: Riccardo Ciervo, Alieu Fadera, Kevin Carlos, Daniel Maldini, Paul Mendy, M’Bala Nzola, Yael Trepy.