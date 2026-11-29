Tutti o quasi disponibili per una sfida complicata, visto valore e momento dei rossoneri: «Dobbiamo tirar fuori la nostra identità e quanto provato in settimana. E per creare problemi al Milan non basterà dare il 100%».

Sulle scelte, Pisacane scherza mo non troppo: «L’abbondanza e importante, ma porta anche più pensieri, bisogna sbagliare il meno possibile. Di certo, tra i recuperati, c’è qualcuno che rende meglio dal 1’ e avrebbe più difficoltà entrando a gara iniziata, come Winks».

Sul Milan: «Verranno a fare risultato, dovremo raddoppiare e triplicare tutto per farcela. Amorim ha tante frecce al suo arco, ci sarà bisogno di fare una grandissima partita».