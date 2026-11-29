Peccato davvero, perché si stava materializzando un pareggio che sapeva di impresa sul campo della corazzata Ravenna. Invece all 87' l'ex Fischnaller ha riportato avanti i romagnoli e al 92' Casiraghi ha completato una punizione severa nel punteggio.

La squadra sassarese scivola al quinto posto ma ha poco da recriminare contro una formazione fatta per andare in serie B: basti dire che tutte e tre le reti portano la firma dei giocatori partiti dalla panchina, anche se la prima è un'autorete dell'incolpevole Zaccagno.

Gara difficile e sofferta nel primo tempo, che comunque si è concluso senza reti. La svolta nella ripresa, dopo una grande semi rovesciata di Carboni che chiama Venturi alla prodezza, al 60' dopo un batti e ribatti in area sassarese il neo entrato Orellana calcia: palla sul palo, poi sul petto di Zaccagno e quindi sulla linea, forse oltre, prima che il portiere la allontani. Inutile il ricorso al Fvs.

La Torres agguanta il pareggio al 70': corner e tocco di braccio di Duca. Il rigore lo trasforma Scotto. All'87' rinvio corto di Zecca, tiro di Soleri e Fischnaller in area piccola la devia per il vantaggio. Nel recupero ripartenza di Casiraghi e rete nel "sette" destro.