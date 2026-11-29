La Pallacanestro Sennori torna a mani vuote dalla trasferta sul campo della Novipiù Casale Monferrato. La formazione di Fabrizio Longano cede per 89-65 contro la capolista di Serie B Interregionale, al termine di una partita nella quale ha comunque saputo mettere in difficoltà i piemontesi per tutta la prima metà di gara.

Il risultato, infatti, non racconta fino in fondo l'andamento dell'incontro: per venti minuti i Tauri hanno giocato alla pari con una delle squadre più attrezzate del girone, riuscendo anche a raggiungere nove lunghezze di vantaggio.

La gara. Casale parte meglio e si porta rapidamente sul 7-2, ma Sennori trova le risorse per reagire. Sahud e Kamate guidano il recupero degli ospiti, che completano il sorpasso e prendono progressivamente fiducia. Nel secondo periodo i romangini riescono persino ad allungare sul 42-33, prima che le iniziative di Triassi e Sapiega consentano alla Novipiù di ridurre il distacco. All'intervallo Sennori conserva tre punti di vantaggio.

La partita cambia direzione dopo la pausa lunga. Casale aumenta l'intensità difensiva e trova maggiore continuità offensiva, aggiudicandosi il terzo quarto con un parziale di 22-12. Sennori perde terreno e non riesce più a contenere la rimonta dei piemontesi, che nell'ultima frazione ampliano ulteriormente il margine fino al definitivo 89-65.

Pallacanestro Sennori: Fabris 4, Puggioni 7, Fetah 7, Sahud 10, Merella 7, Cabras, Musso 11, Busi, Kamate 14, Biolchini 5. Allenatore Longano.