Un'altra occasione sfumata per la Sardinia Rent Selargius, che cede per 86-90 al PalaVienna contro Vicenza nell'ottava giornata di Serie A2 Femminile. Le giallonere di Fabrizio Asunis disputano la migliore partita offensiva della stagione, ma non riescono a conquistare due punti che avrebbero consentito loro di agganciare le venete in classifica.

Una sconfitta particolarmente amara, maturata al termine di una sfida combattuta e rimasta incerta fino ai possessi conclusivi, con ben quindici cambi di vantaggio e nove situazioni di parità. A trascinare il San Salvatore è soprattutto la guardia argentina Ana Ingenito, protagonista di una clamorosa prestazione da 36 punti. Non bastano nemmeno i 18 di Martina Pandori e la doppia-doppia di Adriana Cutrupi, autrice di 15 punti e 12 rimbalzi.

La partita. L'avvio è favorevole a Vicenza, che trova buone soluzioni sotto canestro con Sara Zanetti e chiude il primo quarto avanti 23-19. Selargius, però, prende progressivamente le misure alle avversarie e nel secondo periodo riesce a ribaltare il punteggio, andando all'intervallo sul 45-43.

Dopo la pausa lunga le ospiti provano a cambiare passo con un parziale di 7-0, ma la Sardinia Rent reagisce affidandosi soprattutto a Ingenito. Il confronto resta equilibrato, con Vicenza capace di sfruttare la propria fisicità sotto le plance, anche a causa dei problemi di falli di Celia Fiorotto. Alla terza sirena le venete conducono per 74-69.

Due triple di Ingenito e un canestro di Pandori ristabiliscono la parità sul 77-77 all'inizio dell'ultima frazione. Le giallonere trovano anche il modo di portarsi sul +5 a quattro minuti dalla conclusione, ancora grazie alle iniziative della guardia argentina.

Nel momento decisivo, però, Vicenza risponde con le conclusioni dall'arco di Lalic e Sepp, riprendendo il comando della gara. Mura riporta Selargius a tre lunghezze di distanza quando mancano 46 secondi, ma le ospiti conservano il vantaggio grazie alla precisione di Sepp dalla lunetta.

Sardinia Rent San Salvatore Selargius-Vicenza 86-90

Parziali: 19-23; 26-20; 24-31; 17-16

San Salvatore Selargius: Vargiu n.e., Fiorotto 6, Mura 5, Pandori 18, Ingenito 36, Cutrupi 15, Ruggeri n.e., E. Corongiu n.e., Lapa 1, A. Corongiu 5, Jordan n.e. Allenatore Asunis.

Vicenza: Sepp 13, Tau, Spagnoli n.e., Lalic 30, Peserico 7, Zanetti 24, Diakhoumpa 5, Bonsu n.e., Fusari 9, Daidone 2. Allenatore Sacchi.