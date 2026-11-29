Per ritrovare il successo la Dinamo deve ricordarsi che serve difendere aggressivi sulla palla. E così nel secondo tempo si prende l'inerzia del match e batte al PalaSerradimigni il Forlì 89-79. Vittoria pesante in ottica playoff, dato che i romagnoli avevano la stessa classifica.

Primo tempo bruttino e contraddittorio: dopo il 10-0 nel primo quarto, i biancoblù di Luca Vitali incassano un devastante parziale di 18-2 che li porta dal 32-21 al 34-39 del 18'.

Dopo l'intervallo la difesa aumenta l'intensità e spegne l'attacco ospite. Perkovic dopo il 7/10 fa 0/6 e i compagni segnano col contagocce. Le triple di Pisano (ottimo sui due lati del campo) e Grande la chiudono: 80-60 al 34'.

Migliori realizzatori della Dinamo Grande con 18 punti, Riisma con 16, Aromando con 14. Da segnalare la doppia doppia dello statunitense Nze: 12 punti e 12 rimbalzi.