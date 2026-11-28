La Sardegna Marmi Cagliari si regala un colpo di prestigio. Nell'ottava giornata di Serie A2 Femminile, la formazione di Fabrizio Staico espugna il PalaGiordani di Milano, supera la Repower Sanga per 71-64 e infligge la prima sconfitta stagionale alla capolista del Girone A.

Un'impresa tutt'altro che scontata, maturata sul campo di una delle principali candidate alla promozione in Serie A1. Per la Virtus è la quarta affermazione stagionale, la prima lontano dal PalaRestivo, che permette alle cagliaritane di salire a quota otto punti e rafforzare la propria posizione in zona playoff.

A fare la differenza è soprattutto la solidità mostrata nella seconda metà di gara, con una difesa capace di limitare le milanesi ad appena otto punti nell'ultimo quarto. Ma è l'intera prestazione del collettivo a meritare una menzione, a cominciare dalle prove di Serafyma Tykha e Lucrezia Coser, entrambe autrici di 15 punti, e Mounia El Habbab, che chiude a quota 14. Prezioso anche il contributo di Caterina Mattera, decisiva nei possessi conclusivi.

La cronaca. L'avvio è favorevole al Sanga, che prende subito il comando e raggiunge la prima sirena sul 26-17. La Virtus, però, reagisce nel secondo periodo, trovando maggiore efficacia in attacco.

Nella ripresa l'equilibrio si fa ancora più marcato: Coser e Tykha sostengono l'attacco cagliaritano, mentre Malintoppi firma il canestro che permette alla Sardegna Marmi di chiudere il terzo quarto avanti 58-56. Il Sanga resta aggrappato alla partita fino al 63-64, poi la squadra di Staico cambia passo nella propria metà campo. Mattera trova due canestri importanti, El Habbab completa l'allungo e le padrone di casa non riescono più a reagire. La Virtus prevale anche a rimbalzo (37-31) e chiude con dieci triple a bersaglio contro le sei delle avversarie.

Cus ancora a secco. Situazione ben diversa per il Cus Cagliari, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. A Sa Duchessa le universitarie cedono per 67-63 all'Alperia Bolzano e restano sole sul fondo della classifica.

La squadra di Federico Xaxa offre comunque una prestazione combattiva contro una delle formazioni più attrezzate del girone: Bolzano conduce fin dalle prime battute, trascinata soprattutto da Mioni e dall'ex Virtus Liliana Miccio, ma le cagliaritane riescono a mantenere il confronto aperto.

All'intervallo le altoatesine sono avanti 31-26, mentre alla terza sirena il margine si è ridotto a tre lunghezze (45-42). Nell'ultimo periodo il Cus trova anche il modo di risalire fino al -1 con Baraldi, prima di subire un parziale di 11-0 che indirizza la sfida. La reazione conclusiva delle universitarie non basta a completare la rimonta. Tra le padrone di casa spiccano i 18 punti di Nasraoui e i 17 di Bovenzi, mentre per Bolzano risultano decisive le prestazioni di Mioni (26) e Miccio (25), autrici di 51 punti complessivi.

Repower Sanga Milano-Sardegna Marmi Virtus Cagliari 64-71

Parziali: 26-17; 14-22; 16-19; 8-13

Sanga Milano: Toffali 9, Nori 16, Bestagno 8, Marinkovic 11, Juhasz 2, Degiovanni 9, Nespoli 5, Barberis 4, Schirripa n.e., S. Gorobica n.e., De Rivo n.e., R. Gorobica n.e. Allenatore Pinotti.

Virtus Cagliari: El Habbab 14, Bremaud 5, Ceccarelli 5, Tykha 15, Coser 15, Deidda n.e., Setzu n.e., Mattera 9, Pellegrini n.e., Malintoppi 8. Allenatore Staico.

Cus Cagliari-Alperia Bolzano 63-67

Parziali: 10-14; 16-17; 16-14; 21-22

Cus Cagliari: Nasraoui 18, Baraldi 10, Bovenzi 17, Colli 8, Koleva 2, Caldaro 2, Oppes n.e., Ruiu n.e., Cassai, Ikhanoba n.e., Tall 6, Spiga. Allenatore Xaxa.

Alperia Bolzano: Miccio 25, Mioni 26, Manzotti, Oborilova 5, Korzane 11, Squizzato, Cecili n.e., Gualtieri, Sartori n.e., Zaman. Allenatore Romano.