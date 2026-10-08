Seconda trasferta per la Dinamo, che sabato alle 20.30 è di scena al PalaTaliercio di Mestre non per affrontare la rivale Venezia, ma per giocare contro Mestre. Ruolino di marcia identico per le due formazioni: i veneti hanno espugnato Torino ma hanno poi perso nettamente in casa contro Livorno: -39.

L'alapivot Simone Aromando, ex di giornata, presenta il match: «Per me sarà una gara emotivamente diversa, ho giocato per tre stagioni, ottenuto la promozione e sono stato anche capitano. Sono una squadra giovane che ama correre e tirare subito, specialmente da tre punti, poi vogliono riscattarsi e sicuramente faranno una difesa con le mani addosso. Dovremo parificare la loro energia e avere un approccio diverso rispetto alle ultime partite».

La squadra sassarese recupera il capitano Jeff Brooks, che fornisce un apporto non solo tecnico ma anche di leadership. Basse invece le possibilità di un rientro del play Riccardo Pisano.

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