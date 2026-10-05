Se nelle prime due giornate la media dell’Amsicora era di sei reti a partita, sabato ha esagerato. Nel terzo turno della Serie A Élite maschile ha battuto il Butterfly Roma 10-0 ed alla fine del match il portiere romano è stato considerato il migliore in campo.

Quasi un paradosso che svela la forza e lo strapotere dell’Amsicora, prima in classifica con la Lazio, miglior attacco e miglior difesa. Risultato immediatamente sbloccato dal tedesco Bernstein su corto, poi per la difesa del Butterfly è stato un calvario. Altre nove reti con tripletta di Atzori, anche Bernstein con altre due reti ha confezionato il tris, doppietta del lituano Sinkevicius, e per concludere Labdo e un rigore di Giaime Carta.

Più scoppiettante il derby del “Maxia” tra Ferrini e HT Sardegna, terminato 4-4 e caratterizzato dall’incertezza. HT Sardegna, ordinato e attento, è passato con Drago nella seconda frazione. Ferrini contratta nella fase iniziale si sblocca dopo l’intervallo con l’uno due di Edris su corto, e Hassan, che ha finalizzato una discesa “coast to coast” di Palmas. Drago ha segnato la rete del pari, Palmas si procura un corto che ancora Edris trasforma. Nell’ultima frazione Gamal allunga per la Ferrini, l’HT Sardegna barcolla ma trova la forza di reagire e rimontare due reti per la seconda partita consecutiva. Drago è il protagonista con un rigore e un corto, che hanno confezionato il suo poker personale. Poi ci ha pensato Garau a salvare il risultato parando due corti di Edris.

Serie A1 maschile

Prima vittoria per il Cus Cagliari e primo punto per la Juvenilia Uras, nella terza giornata. Gli universitari hanno battuto 5-3 il Cus Pisa. Sul 4-0, reti di Waleed, Ortu e doppietta di Ragab, i toscani hanno reagito segnando due reti, ci ha pensato Waleed su rigore a scacciare la paura.

La Juvenilia Uras ha invece pareggiato con la Moncalvese, 3-3 con doppietta di Grussu e rete di Ibba.

Serie A Élite femminile

L’Amsicora ha interrotto la striscia negativa al “Maxia” ed ha battuto la Ferrini 3-0, nel derby della seconda giornata. Così le campionesse d’Italia mantengono la porta imbattuta, mentre la Ferrini deve ancora segnare la prima rete.

Partita subito in discesa per l’Amsicora dopo tre minuti, grazie alla rete su corto di Buzzato. Avrebbe potuto raddoppiare poco dopo ma Piras ha salvato il corto dell’argentina. Due reti di Musci nella seconda frazione, l’italo tedesca ha prima segnato con la porta spalancata dopo una respinta di Piras, poi ha risolto una mischia. La Ferrini ha avuto nel resto della partita le occasioni per riaprire la partita, ma i corner corti non hanno funzionato.

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