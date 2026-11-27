Sette punti, sole due vittorie in undici partite e tanta fatica a imporsi sul campionato. La terza stagione dell'Uta in Promozione non è iniziata nel migliore dei modi, e il continuo non ha certo lasciato grandi spunti positivi. Una sola vittoria nelle ultime cinque partite, che sembra quasi un evento, poiché i biancoverdi hanno schiacciato il Selargius con un netto 1-5.

Le altre, tutte sconfitte, rispettivamente contro Arborea, Cus Cagliari, Accademia Sulcitana e Vecchio Borgo Sant'Elia. Nella stagione passata, alle porte della dodicesima giornata di campionato l'Uta aveva 11 punti in classifica, e da lì a poco sarebbe subentrato Antonio Madau sulla panchina biancoverde che portò punti, e una salvezza più che tranquilla. I numeri raccontano anche di una squadra che ha sempre costruito la sua permanenza nella categoria nella seconda parte di stagione, con grandi prestazioni e risultati a tratti sorprendenti.

Con l'Antiochense

Niente panico quindi, anche se la classifica non sorride: domenica al comunale arriva la neopromossa Antiochense, che occupa la decima posizione con 13 punti. Un ruolino di marcia interessante per biancoblù, che nella scorsa giornata hanno prevalso sull'Atletico Cagliari per 2-1. Porru e compagni dunque, chiamati a tirare fuori un risultato positivo, e una prestazione convincente, davanti al proprio pubblico, specie perché le prossime due gare saranno contro Ferrini e Sant'Elena, le due retrocesse dall'Eccellenza e che occupano rispettivamente la seconda e terza casella della classifica ad oggi.