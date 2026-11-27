Il Villasimius ha un nuovo rinforzo per la difesa, anche se è un volto già noto. Fabio Mastino torna in gialloblù: la società lo ha ufficializzato nelle ultime ore. L'esterno difensivo, classe 2001, ha già giocato a Villasimius e rientra a stagione in corso per portare corsa, duttilità ed esperienza nel campionato di Eccellenza sarda.

Mastino è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. Può giocare su entrambe le fasce, e questo lo rende una risorsa preziosa per lo staff tecnico. In carriera ha raccolto esperienza anche fuori dall'isola. Con il Carbonia ha vinto il campionato di Eccellenza e poi si è guadagnato spazio in Serie D, con 20 presenze. La stagione successiva ha seguito l'allenatore Mariotti all'Arezzo e ha aggiunto altre 16 presenze nel massimo campionato dilettantistico.

Ha vestito anche le maglie di Iglesias e Villasimius, poi è tornato al Carbonia. Quest'anno ha cominciato la stagione in Serie D con l'Atletico Lodigiani, prima di accettare la chiamata del club giallorosso.

La società punta su un giocatore veloce e dinamico, che conosce bene la categoria e sa sacrificarsi per la squadra. Mastino si mette subito a disposizione del gruppo per affrontare il resto della stagione.