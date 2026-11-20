Tornano in campo nel fine settimana le nove squadre della società Monastir 1983. Tra Settore Giovanile, Serie D e futsal, da sabato a lunedì, un altro super weekend in programma. Sabato 21 si parte con la Serie B maschile di futsal. Nurchi e soci tornano tra le mura amiche della palestra" Pallone", ore 15, contro il Villaspeciosa. Un derby sardo da giocare minuto per minuto, dove i biancoblu cercheranno di conquistare i tre punti per cominciare a scalare la classifica. Arbitrano il match Manuel Scarpelli della sezione di Cassino e Davide Sanneris della sezione di Mantova; al cronometro Giovanni Sanna della sezione di Ozieri. Sempre sabato, alle ore 18:30, al campo comunale di Monastir, è il turno dei Giovanissimi Provinciali Under 15. Avversario di giornata i coetanei Gonnosfanadiga. Domenica 22 si parte, alle ore 9, con i Giovanissimi Regionali Under 15. Al "Polese" di Cagliari l’Under 15 affronterà la Ferrini Cagliari. Alle ore 11, sempre al Polese e sempre contro la Ferrini Cagliari, scenderanno in campo gli Allievi Regionali Under 17. Giornata di gare anche per gli Allievi Provinciali Under 17. Per loro appuntamento ore 11 allo stadio Rosas di Quartu Sant’Elena contro la Ferrini Cagliari Quartu Sant’Elena. Trasferta a Quartu anche per l’Under 19 maschile di futsal che, alle ore 11 di domenica 22 al PalaBeethoven, disputerà la quarta giornata di campionato contro il Quartu C5. I monastiresi arrivano da una vittoria importante in casa contro l’Ichnos Sassari Calcetto e ora vogliono continuare a racimolare punti per conquistare le parti alte della classifica. Arbitra Martina Brunetti della sezione di Milano; al cronometro Angelo Bulone della sezione di Milano. Nel pomeriggio domenicale, alle ore 15, al campo comunale di Monastir, arriva la Serie D. Gli uomini di mister Marcello Angheleddu aspettano il Venafro. Pinna e compagni cercheranno di deliziare nuovamente il pubblico di casa, con il pensiero di regalare il bottino pieno ai propri sostenitori, così come successo la settimana scorsa contro l’Afragolese. Arbitra Niko Pellegrino della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Piergiorgio Stotani e Matteo Raggi, entrambi della sezione di Viterbo. A chiudere la domenica sarà la Serie C femminile di futsal. Alle ore 16:30 al Palazzetto dello Sport di Carbonia, le ragazze di mister Rubens Cadoni faranno visita al Città di Carbonia. Per Argiolu e compagne questa potrebbe essere l’occasione per conquistare i primi tre punti. Lunedì termina il fine settimana del Monastir. Trasferta per l’Under 18 che lunedì, alle ore 17:30, allo stadio comunale di Furtei, dovranno vedersela contro i pari età della Virtus Furtei.