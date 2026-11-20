Promette tanti spunti di interesse il prossimo weekend cestistico regionale. Dopo l’anticipo del giovedì in Divisione Regionale 2, il resto delle gara si disputeranno tra sabato e domenica.
Serie B Femminile. Grande attesa per lo scontro diretto tra Antonianum, capolista, e Fenix Sassari, seconda a 2 punti di distanza. L’altra capolista, l’imbattuta Astro, sarà invece di scena sul parquet della SAP Alghero. Il quadro della settima di andata: SAP Alghero-Astro, domani ore 19; Dinamo Lab-Elmas, domenica ore 18.30; Settimo-Mercede Alghero, domenica ore 18; Fenix Sassari-Antonianum Quartu, domenica ore 17.30. Riposa Su Planu.
Divisione Regionale 1. Dopo la vittoria nello scontro diretto dello scorso weekend, la prima della classe Elmas ospiterà il Genneruxi. Lo Shardana, invece, attende la visita della MBA Alghero. Il programma completo della settima giornata di andata: San Sperate-Serramanna, domani ore 18.30; Santa Croce Olbia-CUS Sassari, domani ore 19; Shardana Basket-MBA Alghero, domenica ore 17.30; Ferrini Quartu-Astro, domenica ore 18; Elmas-Genneruxi, domenica ore 19.
Divisione Regionale 2. Dopo l’anticipo vinto dall’Assemini “White” contro il Beta (67-59), il programma del fine settimana propone, nel girone B, il big match tra Condor Monserrato e La Casa del Sorriso. Ecco il cartellone completo dei tre gironi. Sud (settima di andata). Girone A: Assemini “White”-Beta 67-59; Madas Siliqua-Carloforte, domani ore 18; Assemini “Black”-Sinnai, domani ore 18; Cagliari Basket-Sulcis Spes, domenica ore 20.30; Calasetta Basket-Settimo, domenica ore 19; Basket Iglesias-Carbonia, lunedì ore 20.30. Girone B: Condor Monserrato-La Casa del Sorriso, domani ore 18; Il Gabbiano-Genneruxi, domani ore 20; Azzurra Oristano-Astro, domani ore 19.15; Basket Mogoro-Vitalis Basket, domenica ore 19; Primavera-Pol. Marrubiu, domenica ore 20; Antonianum Quartu-Ferrini Quartu (rinv.). Girone Nord (sesta di andata): Fenix Sassari-Ghilarza, domani ore 16.30; Pall. Nuoro-Macomer 2.0, domani ore 19; Olimpia Olbia-Accademia Olmedo, domani ore 18.30; Masters Sassari-Virtus Olbia (rinv.); Arzachena Basket-Team Sassari Sport, domenica ore 20; Demones Ozieri-MBA Alghero (13/03); Shardana Basket-Nova Pallacanestro (rinv.).