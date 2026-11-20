Due squadre in fuga nel girone B di Promozione, che domenica alle 15 gioca l’undicesima giornata. L’Ozierese comanda con 28 punti ed è l’unica imbattuta, con nove vittorie e un pareggio. Il Castelsardo è a un solo punto, ha il miglior attacco (32 gol) e la miglior difesa (7 gol subiti). Entrambe arrivano dalle vittorie di mercoledì nell’andata dei quarti di Coppa Italia.

La capolista va a far visita al Campanedda, quarto con 16 punti, al campo di Santa Maria, nella borgata sassarese. I padroni di casa hanno perso 3-2 in Coppa a Castelsardo, protestando per un episodio arbitrale. L’Ozierese ha invece battuto 3-1 il Thiesi con la doppietta di Foddai. Arbitra Camilla Galitzia di Cagliari.

Il Castelsardo, che in Coppa ha ribaltato il Campanedda con Manca e la doppietta di Chelo, riceve al Comunale il Monte Alma, quinto a quota 15 e con 22 gol segnati. Deve però fare a meno di Vittorio Spanu, squalificato per due giornate. Dirige Stefano Arre di Olbia.

Terzo, staccato di dieci punti dalla vetta, è il Coghinas (18), che ospita il Bosa (14) con Elisa Arru di Sassari, che mercoledì aveva diretto Ozierese-Thiesi. Scontro diretto allo Scalarba tra Macomerese e Li Punti, entrambe a quota 13; gli ospiti scontano due punti di penalizzazione (Gabriele Arca Sedda di Sassari). Sempre a 13 c’è l’Ovodda, che riceve il Buddusò (8) al Sa ‘e Marina (Samuele Palmeri di Cagliari).

In coda il Thiesi, ultimo con 3 punti e la difesa più battuta (32 gol subiti), ospita il San Giorgio Perfugas (10), privo di Grassi (Federico Paulis di Cagliari). Il Luogosanto (12) attende al “Luigi Lacu” il Fonni (8), senza lo squalificato Murroccu (Andrea Truocchio di Sassari). L’Arzachena (14) riceve al “Luigi Orecchioni” il Macomer, fermo a 8 punti (Simone Fonnesu di Sassari).