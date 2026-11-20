Tutti in campo tra sabato e domenica nei tornei di Eccellenza e Promozione di calcio. Non fanno eccezione le oristanesi, impegnate in un weekend cruciale per il prosieguo della stagione.

In Eccellenza, il Terralba F. Bellu scenderà in campo sabato, alle 15, in casa contro l’Usinese. Per l’impegno del “Remigio Corda”, mister Giampaolo Murru punta a mettere in cascina i primi punti della sua gestione e uscire dalla zona playout. Nelle prime due uscite dall’arrivo del nuovo tecnico, infatti, i terralbesi sono usciti sconfitti contro le prime due della classe (Ilva Maddalena e Santa Teresa Gallura). La vittoria, invece, manca dallo scorso 11 ottobre (3-1 al Calangianus). Di fronte l’Usinese, compagine che attualmente occupa una posizione di centro classifica.

In Promozione, girone A, la capolista Arborea è attesa, domenica in casa (calcio d’inizio alle 15.30) dal big match contro il Selargius. L’undici allenato da Maurizio Firinu è reduce dalla partita non disputata contro l’Arbus Guspini Costa Verde dello scorso weekend e dallo stop in Coppa Italia sul campo dell’Antiochense (2-1). Gli ospiti, dal canto loro, dopo 5 vittorie nelle prime 5 gare, hanno un ruolino di marcia di 3 pareggi e 2 sconfitte (l’ultima domenica scorsa contro il CUS Cagliari per 1-2) nelle ultime 5 uscite. Le altre oristanesi del girone, invece, saranno impegnate in trasferta. Il Samugheo andrà a far visita all’Accademia Sulcitana, compagine in gran forma (6 vittorie nelle ultime 6 uscite). La formazione allenata da Federico Trudu, nella scorsa giornata, ha conquistato un prezioso pareggio contro la vice-capolista Ferrini. Proprio in casa dei cagliaritani sarà impegnata la Tharros, rinfrancata dalla prima vittoria stagionale (5-1 contro l’Antiochense), arrivata al termine di una prestazione convincente e concreta.

Nel girone B, invece, il Bosa cercherà di riscattare la sconfitta del turno scorso contro il Castelsardo (0-4), andando a far visita al Coghinas. Impegno ostico per l’undici allenato da Tore Carboni, contro la terza forza del torneo.