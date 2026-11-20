Torneranno in campo domenica (calcio d’inizio alle 15), per la nona di andata, le compagini oristanesi che prendono parte al torneo di Prima Categoria, girone B e C.

Nel girone B, impegno casalingo del Santa Giusta che ospita il Decimoputzu. In settimana la società lagunare, dopo un avvio al di sotto delle aspettative, ha deciso di sollevare il tecnico Gianni Lutzu dalla guida della prima squadra e ora è ancora alla ricerca di un nuovo tecnico. Per la sfida di domenica si opterà per una soluzione interna, con Pavcic e compagni chiamati a fare punti per uscire dalla zona playout. In trasferta le altre. A partire dalla Freccia Parte Montis, impegnata sul campo del Tonara. Le due squadre si ritrovano in una situazione simile: i tonaresi arrivano da 3 stop di fila, i mogoresi da 2. Obiettivo per entrambe è far punti per rilanciarsi in classifica. Ad attendere in C.R. Arborea, invece, sarà il Perdaxius, squadra che nel turno scorso ha vinto a Mogoro. La formazione guidata da Alessandro Deplano punta a riscattare la sconfitta casalinga contro il Villamassargia. Infine, la Sanverese, che giocherà in casa della Gialeto un importante scontro salvezza. I ragazzi guidati da Pietro Ginesu sono reduci dalla prima vittoria stagionale, con il morale alto e puntano alla vittoria per scalare ulteriormente la graduatoria.

Nel girone C, il Ghilarza ospiterà l’Atletico Bono. I ghilarzesi puntano a portare a casa i tre punti per scavalcare i diretti avversari in classifica. L’Abbasanta, invece, sarà impegnato in una gara insidiosa sul campo del Supramonte.