La capolista Arborea, unica imbattuta del girone A di Promozione, ospita domenica il Selargius nel big match dell’undicesima giornata. Calcio d’inizio alle 15.30 al “Ginetto Neri”, arbitra Luca Sechi di Oristano. La squadra di casa guida con 23 punti, sette vittorie e due pareggi, e ha giocato una partita in meno: su Arbus Guspini Costa Verde-Arborea il Giudice sportivo si è riservato la decisione dopo il preannuncio di reclamo della società. Il Selargius (18) arriva senza Keita e Salis, entrambi squalificati.

A un punto dalla vetta c’è la Ferrini, che ha il miglior attacco (26 gol) e la miglior difesa (5 gol subiti). Al “Giampiero Polese” riceve la Tharros, fermo a 5 punti anche per un punto di penalizzazione. Dirige Vincenzo Melis di Ozieri. Terzo il Sant’Elena Quartu (20), che all’“Efisio Cabras” di Settimo San Pietro affronta l’Arbus Guspini Costa Verde, ultimo a quota 5. I padroni di casa non avranno lo squalificato Minerba; arbitra Edoardo Caddeo di Cagliari.

A quota 18 ci sono anche Vecchio Borgo Sant’Elia e Accademia Sulcitana. Il Vecchio Borgo ospita al Bellavista di Sinnai l’Uta (7), privo di Pisano (Gabriele Dascola di Cagliari). L’Accademia Sulcitana riceve a Villa San Pietro un Samugheo decimato dalle squalifiche: mancheranno Loreto, Deias e Alessio Manca (Matteo Monni di Carbonia).

Alle 15.30 si gioca anche Cus Cagliari-Cannonau Jerzu Picchi a Sa Duchessa (Dumitru Costin di Oristano). Il Cus è settimo con 16 punti, il Jerzu ne ha 11 e deve ancora completare la gara con il Vecchio Borgo, sospesa al 41' sull’1-0 per l’infortunio dell’arbitro. In zona calda c’è Antiochense Sant’Antioco-Atletico Cagliari (Alessandro Atzei di Cagliari): i padroni di casa, che nei quarti di Coppa hanno battuto l’Arborea, hanno 10 punti e la difesa più battuta del girone con 27 gol subiti. Chiude il programma Atletico Masainas-Castiadas (Enrico Picca di Cagliari), con gli ospiti a 12 punti, uno in più dei padroni di casa, e senza lo squalificato Cambarau.