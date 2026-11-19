Nel campionato di Eccellenza, il Tortolì si rafforza col ritorno del giovane Matteo Mameli.
Difensore, classe 2008, nativo di Villagrande Strisaili, il giovane ogliastrino torna a vestire la maglia rossoblù dopo due stagioni. Dopo i primi passi nella compagine del suo paese, svolge il resto della trafila con l’Accademia Ogliastra per poi arrivare al Tortolì nella stagione 2023/24, culminata con l’esordio in Promozione con in panchina Daniele Salerno. Inizia anche la stagione successiva agli ordini di mister Tore Mereu, con cui viene impiegato in varie occasioni. Passa poi al Lanusei dove è protagonista sia nella vittoria del campionato di Promozione, che nel torneo di Eccellenza 2025/26 con annessa convocazione al Torneo delle Regioni con la rappresentativa della Sardegna.
Adesso è tempo di riprendere un importante percorso, mettendosi a disposizione di mister Criscuolo.