Cinque squadre sarde in campo domenica nella tredicesima giornata del girone G di Serie D. Tra loro guarda tutti dall’alto il Monastir, terzo a quota 20, a due punti dal Trastevere e a nove dalla capolista Sarnese. La squadra di casa riceve al Comunale il Venafro (16), con calcio d’inizio alle 15. Il Monastir ha il miglior attacco del girone con 29 reti, ma ne ha incassate già 24. Arriva dal 2-0 di Afragola, mentre l’ultima gara interna si è chiusa con il 2-5 subito dalla Sarnese. Di fronte troverà un avversario in salute: il Venafro non perde da sette giornate, ha subito appena 11 gol e domenica scorsa ha battuto 2-0 la Cos. Arbitra Niko Pellegrino di Teramo.

Alle 15 si gioca anche Aranova-Ossese allo stadio Le Muracciole, diretta da Alessandro Angelo di Marsala. L’Ossese (17) arriva dal 4-2 inflitto al Città di Anagni ed è ancora imbattuta in casa, ma in trasferta ha raccolto due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. L’Aranova (15) tra le mura amiche ha concesso solo tre gol in sei partite.

Trasferta romana alle 14.30 per il Budoni (14), sul campo dell’Atletico Lodigiani allo stadio Francesca Gianni. La squadra di Claudio Bonomi deve reagire alla sconfitta interna per 1-2 con il Latte Dolce. I padroni di casa sono ultimi con 7 punti e hanno la difesa più battuta del girone, con 25 gol subiti. La loro unica vittoria, però, è arrivata due turni fa: un 3-0 all’Ossese. Dirige Emanuele Rotondo di Frattamaggiore.

Il Latte Dolce (13) ha vinto le ultime due partite, 3-1 con l’Unipomezia e 2-1 a Budoni, e alle 14.30 ospita l’Afragolese (15) al campo Principale. Gli ospiti hanno la miglior difesa del girone, appena 9 gol subiti, ma in trasferta non hanno ancora segnato: in sei gare esterne cinque 0-0 e il 3-0 incassato ad Anagni. Arbitra Ibrahim Rashed di Imola. La partita sarà trasmessa in pay-per-view su SassariCalcioLatteDolceTV.

Anticipa tutti alle 14 la Cos, al “Mario Todde” di Bari Sardo. Penultima con 12 punti, affronta il Città di Anagni (14) e cerca il riscatto dopo lo 0-2 di Venafro. In casa i gialloblù hanno vinto due volte, pareggiato due e perso due; l’ultima vittoria interna è il 2-0 alla Paganese dell’8 novembre. L’Anagni arriva dal ko con l’Ossese e fuori casa ha vinto una sola volta. Dirige Ciro Riglia di Ercolano.