La crisi della continuità territoriale aerea preoccupa anche il mondo del basket. Cus Cagliari, Virtus Cagliari, San Salvatore Selargius e Mercede Alghero, le quattro formazioni isolane impegnate nel campionato di Serie A2 Femminile di basket, hanno diffuso un comunicato congiunto per esprimere i propri timori sulle possibili conseguenze dello scontro tra Aeroitalia e Regione Sardegna.

Al centro della questione c'è l'accordo di sponsorizzazione sottoscritto lo scorso settembre, attraverso il quale la compagnia aerea si è impegnata a garantire gratuitamente i voli necessari alle trasferte delle quattro società per l'intera stagione 2026/27: un sostegno economico particolarmente importante per realtà che devono affrontare frequenti spostamenti nella Penisola, con costi difficilmente sostenibili attraverso le sole risorse dei club.

«Senza questo prezioso contributo, le società rischiano concretamente di non poter portare a termine il campionato», si legge nella nota congiunta, «auspichiamo che si possa giungere quanto prima a una soluzione condivisa tra la Regione Sardegna e Aeroitalia, nell'interesse dei cittadini e delle numerose realtà sportive, economiche e sociali dell'Isola», concludono le quattro società.