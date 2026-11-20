Dopo una settimana di sosta, la Sardinia Rent Selargius torna in campo per la settima giornata della Serie A2 Femminile. Sabato alle 16 le giallonere di Fabrizio Asunis saranno impegnate a Villafranca di Verona contro l'Ecodem Alpo, una delle formazioni più competitive del girone.

Le veronesi hanno conquistato quattro vittorie nelle prime sei giornate, cedendo tra l'altro alla capolista imbattuta Sanga Milano. Nel loro percorso hanno già superato entrambe le altre formazioni sarde, Virtus e Cus Cagliari. Tra i punti di forza dell'organico figurano Antonia Peresson, Francesca Parmesani, Serena Soglia e Sofia Marangoni, tutte con esperienze anche nella massima serie.

«Abbiamo lavorato soprattutto sulla fluidità offensiva, cercando di migliorare la circolazione della palla e il coinvolgimento di tutte - spiega la playmaker Isabella Ingenito - la sosta ci ha permesso di curare maggiormente i dettagli e assimilare le indicazioni dello staff tecnico». La difficoltà dell'impegno non deve scoraggiare: «Alpo è una corazzata, difficile individuare un suo punto debole. Dovremo concentrarci sui nostri miglioramenti e cercare di giocare senza paura. Sarà un'occasione importante per dimostrare la nostra identità e lo spirito di gruppo, al di là del risultato».