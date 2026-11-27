Si rinnova nel segno dell’impegno sociale il binomio tra sport e solidarietà. Il Bosa Calcio e la Lilt di Oristano hanno infatti avviato una collaborazione che punta a promuovere la cultura della prevenzione oncologica, con particolare attenzione ai tumori della sfera maschile, nel mese di novembre tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione su queste patologie. Il simbolo più evidente dell’intesa è la nuova maglia della squadra rossoblù, che porterà il logo della Lilt di Oristano. Un messaggio che accompagnerà i calciatori dentro e fuori dal campo, ricordando come la tutela della salute sia una responsabilità collettiva.

La collaborazione è stata presentata nel corso di un incontro pubblico durante il quale, oltre alla nuova divisa, è stato affrontato il tema della prevenzione con i giocatori della prima squadra e i dirigenti della società. Un momento di confronto dedicato in particolare al tumore del testicolo, una patologia che interessa anche i più giovani e la cui incidenza è in crescita. «Siamo particolarmente orgogliosi di questa iniziativa», sottolinea il presidente del Bosa Calcio, Vincenzo Cuccuru. «Il calcio non deve limitarsi all’aspetto agonistico. Una società sportiva ha anche il compito di essere vicina al territorio e di contribuire alla diffusione di messaggi importanti. Indossare il logo della Lilt significa sostenere concretamente una campagna che riguarda il bene più prezioso: la salute».

L’accordo si inserisce nel solco della collaborazione nazionale tra Lilt e Figc, finalizzata a diffondere corretti stili di vita e a incentivare la diagnosi precoce attraverso il mondo del calcio. A spiegare il valore dell’iniziativa è il presidente della Lilt di Oristano, Luciano Curella, bosano di origine. «La prevenzione deve diventare parte integrante della nostra quotidianità e lo sport rappresenta un contesto privilegiato per trasmettere questo messaggio. Entrare in una realtà sportiva significa raggiungere atleti, famiglie e comunità. Con il Bosa Calcio abbiamo scelto di fare rete per promuovere una maggiore attenzione alla salute e una cultura della prevenzione sempre più condivisa». Parole che trovano piena sintonia con quelle di Cuccuru: «Vogliamo che ogni partita diventi anche un'occasione per sensibilizzare i nostri tifosi. Se attraverso il calcio riusciremo a convincere anche una sola persona a sottoporsi a un controllo preventivo, avremo raggiunto un risultato importante».