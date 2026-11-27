Con tre vittorie consecutive il Latte Dolce si è rilanciato in classifica e ora si appresta a disputare la gara di Trastevere (domenica alle 15) contro la terza forza del campionato. Il tecnico Michele Fini dice: «Ci fa piacere avere un cammino positivo come risultati perché ci ripaga delle prestazioni che abbiamo sempre fatto in campo. Le tre vittorie però non ci appagano, il campionato è lungo e tutte lottano per qualcosa. Noi dobbiamo consolidare quanto di buono stiamo facendo».

Questa la previsione sul match di Trastevere: «Sta confermando il bel campionato della stagione passata nonostante abbia perso qualche elemento. I risultati non li ha ottenuti per caso. Noi vogliamo giocare una gara intensa, di spessore, con coraggio».

Infine una riflessione sul diciannovenne Saddi, autore di un gol pesante nella scorsa giornata. L'allenatore biancoceleste afferma: «Saddu si è presentato sempre nel modo giusto, con generosità e disponibilità. Gli mancava il gol che è importante per un attaccante, ma oltre al gol ha fatto una prestazione importante».