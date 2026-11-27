Grande gesto di fair play nel campionato di calcio Under 16 da parte di un giocatore della Torres, Michele Pilo, durante la partita con i coetanei dell'Ampurias.

Il giovane rossoblù ha ricevuto palla al limite dell'area e stava per andare a calciare a botta sicura, quando un avversario che provava a chiuderlo si è accasciato. Michele Pilo dopo aver già fatto due passi in area, anziché calciare per segnare un probabile gol ha tirato la palla fuori dal campo.

Il gesto di sportività ha consentito ai soccorritori di prestare le cure al giovane calciatore dell'Ampurias.

L'episodio è stato raccontato dalla stessa società sassarese che ha sottolineato: «Un gesto spontaneo, di rispetto e sportività, che racconta i valori che il calcio giovanile deve trasmettere dentro e fuori dal campo».