La Sardegna Marmi Virtus Cagliari torna in campo dopo una lunga pausa e lo fa sul parquet dell'unica squadra ancora imbattuta nel Girone A di Serie A2 Femminile: sabato alle 17 le cagliaritane saranno ospiti del Sanga Milano, capolista solitaria con sette vittorie in altrettante gare.

Un banco di prova impegnativo per la formazione di Fabrizio Staico, che ha osservato prima la sosta per le Nazionali e poi il turno di riposo previsto dal calendario. L'ultima gara ufficiale risale al successo casalingo contro le Milano Basket Stars (72-57), terza affermazione stagionale che ha portato la Virtus a quota sei punti dopo altrettanti incontri.

Dall'altra parte della barricata ci sarà una formazione che ha finora mostrato grande continuità, confermata anche nell'ultima uscita sul campo di Bolzano, dove si è imposta per 69-56. La squadra allenata da Franz Pinotti vanta un attacco da oltre 71 punti di media, sostenuto da buone percentuali nel tiro dalla distanza e da una notevole profondità dell'organico.

Tra le principali protagoniste del Sanga figurano Anja Marinkovic, miglior realizzatrice con 99 punti complessivi, Susanna Toffali e Angela Blanka Juhasz, particolarmente efficace anche a rimbalzo. Proprio la presenza sotto canestro e la capacità delle milanesi di colpire dall'arco rappresenteranno due degli aspetti più delicati per la difesa cagliaritana.

A presentare la sfida è l'assistente allenatore Fabrizio Zirone: «Le ragazze si sono allenate molto bene, sia dal punto di vista fisico sia sotto gli aspetti tecnico e tattico. È stato un periodo di crescita importante: stanno migliorando l'intesa e le collaborazioni in campo». La Virtus, insomma, non parte battuta: «Il Sanga è una squadra forte, ben costruita e allenata, che esprime un'ottima pallacanestro. Sappiamo che sarà difficile, ma andiamo a Milano per fare la nostra partita, indipendentemente da chi abbiamo di fronte». Zirone invita infine a guardare oltre il risultato: «Il campionato è ancora lungo. Il valore di questa squadra non sarà determinato da una sola partita, ma dal lavoro e dai progressi che le ragazze dimostrano ogni giorno in palestra».