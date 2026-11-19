Il Giudice sportivo regionale ha reso note le decisioni relative all’ultimo turno di Eccellenza e Promozione e all’andata dei quarti di Coppa Italia di Promozione.

ECCELLENZA. Due turni di stop anche per Alessandro Cau (Atletico Uri) e Davide Meloni (Calcio Lanusei 1987), una giornata per Andrea Salvatore Cocco (Villacidrese). Tra i calciatori, una giornata agli espulsi Leonardo Macchi (Ilvamaddalena) e Riccardo Tamiozzo (Villasimius) e, per somma di ammonizioni, a Stefano Crivellaro (Iglesias), Federico Campus (Santa Teresa Gallura) e Niccolò Moreo (Tempio). Assenze pesanti già sabato: in Ilvamaddalena-Villacidrese mancheranno Macchi e Cocco, in Villasimius-Iglesias Tamiozzo e Crivellaro, in Atletico Uri-Santa Teresa Cau e Campus, mentre il Lanusei sarà senza Meloni nello scontro diretto con il Bonorva.

PROMOZIONE. Il conto più salato lo paga il Samugheo: due giornate a Mirco Loreto, una ad Andrea Deias e Alessio Manca. Una giornata ai calciatori Ibrahim Keita (Selargius) e Francesco Cambarau (Castiadas 1973). Squalificati per recidività Igor Minerba (Sant’Elena Quartu), Roberto Salis (Selargius), Paolo Pisano (Uta Calcio 2020) e Alessio Grassi (San Giorgio Perfugas). Nel girone B due giornate a Vittorio Spanu (Castelsardo) e una a Giovanni Murroccu (Fonni). Cannonau Jerzu Picchi-Vecchio Borgo Sant’Elia, sospesa al 41' del primo tempo sull’1-0 per l’infortunio dell’arbitro, riprenderà dai minuti non giocati in una data da fissare. Il Giudice si è riservato la decisione su Arbus Guspini Costa Verde-Arborea dopo il preannuncio di reclamo dell’Arborea.

COPPA ITALIA PROMOZIONE. Dopo l’andata dei quarti salteranno il ritorno del 2 dicembre Fabio Marras (Campanedda), espulso, e per somma di ammonizioni Matteo Cosa e Gabriele Sabiu (Antiochense Sant’Antioco), Daniel Gianni (Campanedda), Giuseppe Mandras e Mohamed Sangare (Thiesi) e Daniele Orro (Arborea).