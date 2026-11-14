Il Monastir torna a vincere e lo fa sul campo di una delle squadre più solide del girone G di Serie D. Nell’anticipo della dodicesima giornata, allo stadio “Moccia” di Afragola, la formazione sarda si è imposta per 2-0 sull’Afragolese.

Il vantaggio è arrivato al 20' con Leone, il raddoppio al 58' con Aloia. Il successo interrompe la striscia negativa dei sardi, reduci da due sconfitte consecutive, a Pomezia e in casa con la capolista Sarnese.

Con questi tre punti il Monastir sale a quota 20 e, in attesa delle gare di domani, si porta al secondo posto alle spalle della Sarnese. Per l’Afragolese è la seconda sconfitta interna della stagione: fino a oggi aveva subito appena sette gol in undici partite.