Si gioca domani la quarta giornata del Campionato Invernale di tennis a squadre maschile e femminile.



Prima Serie maschile.

Le partite:

Poggio Sport Village A-Sporting Ct Quartu A (ore 9)

Tc Cagliari A-Tc Moneta A (10)

Torres Tennis A-Quattro Mori Tennis Team A

Riposa: Tc Terranova A.



La classifica: Quattro Mori Tennis Team A, Tc Terranova A e Poggio Sport Village A 6; Torres Tennis A, Tc Cagliari A* e Tc Moneta A* 3; Sporting Ct Quartu A* 0. (* una partita in meno).





Prima Serie femminile.

Le partite (ore 10):

Sporting Ct Quartu A-Torres Tennis

Tc Alghero-Quattro Mori Tennis Team B

Tc terranova-Tc Cagliari

Riposa: Quattro Mori Tennis Team A.



La classifica: Sporting Ct Quartu A e Tc Cagliari 6; Torres Tennis, Quattro Mori B e Quattro Mori A 3; Tc Terranova e Tc Alghero 0.