Si gioca domani la quarta giornata del Campionato Invernale di tennis a squadre maschile e femminile.
Prima Serie maschile.
Le partite:
Poggio Sport Village A-Sporting Ct Quartu A (ore 9)
Tc Cagliari A-Tc Moneta A (10)
Torres Tennis A-Quattro Mori Tennis Team A
Riposa: Tc Terranova A.
La classifica: Quattro Mori Tennis Team A, Tc Terranova A e Poggio Sport Village A 6; Torres Tennis A, Tc Cagliari A* e Tc Moneta A* 3; Sporting Ct Quartu A* 0. (* una partita in meno).
Prima Serie femminile.
Le partite (ore 10):
Sporting Ct Quartu A-Torres Tennis
Tc Alghero-Quattro Mori Tennis Team B
Tc terranova-Tc Cagliari
Riposa: Quattro Mori Tennis Team A.
La classifica: Sporting Ct Quartu A e Tc Cagliari 6; Torres Tennis, Quattro Mori B e Quattro Mori A 3; Tc Terranova e Tc Alghero 0.