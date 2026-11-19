Non abbandonando il " tema caldo " , che ha caratterizzato i due precedenti resoconti riguardanti Eccellenza e Promozione, rivolgiamo la nostra attenzione sul campionato di Prima Categoria, che nei gironi C e D, vede impegnate formazioni della Gallura e dell'Anglona. Nel raggrupamento C , é conclamato il dominio del Tavolara, che viaggia a punteggio pieno con 24 punti: inoltre vanta il miglior attacco con 25 reti all'attivo, la sua difesa è pressoché ermetica, con appena 3 reti subite, in 8 partite. Va evidenziato inoltre che tra le sue fila c'è il capocannoniere del girone: Sergio Valenti sale a quota 9, vale a dire più di un gol a partita. L'ultimo di questi lo ha siglato nella "Stragallurese" di Oschiri , dove i Tavolarini si sono imposti per 3-0. Anche la seconda in classifica è davvero a due passi dal mare: parlasi del Golfo Aranci 18, che nell'ultimo incontro ha vinto in rimonta per 4-2 sulla Corrasi Oliena , formazione anch'essa posizionata nella parte alta del tabellone, ora a 15. Un apporto sostanzioso nel risultato finale lo ha dato con la sua doppietta personale, Alessio Mulas, vicecapocannoniere con 8 centri.

Va da sé che l' Oschirese rimane ferma a 15 , che equivale al 4° posto in compagnia della Corrasi, e preceduta dalla Bittese che di punti ne ha 16: Passando al girone D, la prima delle " Diocesane" é il Lauras con 17 , dunque a - 2 dalla vetta: i bianconeri di Franco Scano si sono imposti in trasferta nel big macht di Valledoria dimostrando di attraversare un brillante periodo. Savinelli, capitano e portiere della squadra , risulta il meno battuto del girone , avendo solamente in 8 occasioni raccolto il pallone dal sacco. Semmai langue la linea d'attacco , in gol soltanto 13 volte : a sopperire a tale carenza sono stati, su tutti, due difensori, Nicola Ferraro e Julian Scigliano entrambi a quota 3 , ma è ovvio che se si vogliono raggiungere obbiettivi importanti, saranno indispensabili i gol della linea d'attacco.

Per ciò che concerne il tema iniziale, che verte sul fatto che nei vari campionati si parli, per quanto riguarda le prime posizioni, di formazioni di Gallura e Anglona tutte, appartenenti al lato marino dei due territori, eccoci alla classica eccezione che conferma la regola : il Lauras , che calcisticamente rappresenta il paese di Luras, che è un paese situato in " montagna" , sinora rimane l'unica nei quartieri alti , e per un giorno ( tra sabato e domenica scorsa), è rimasta da sola in vetta al girone D, della Prima Categoria. Continuando a parlare delle altre rappresentati eccoci al Valledoria: rimane al 5° posto con 15. Nella parte medio bassa le altre : al 12° l'Atletico Castelsardo con 8 punti, superato in casa dalla capolista Lanteri 19. Il Badesi 09 , unico del girone a non aver ancora vinto, chiude la classifica con 2 punti.