Capolista a punteggio pieno della serie A di basket im carrozzina, la Dinamo Lab si prepara alla trasferta di Firenze dove sabato alle 15.30 disputerà la quarta giornata.

Il sassarese Cristiano Uras invita a non sottovalutare la squadra toscana: "Ci hanno spesso messo in difficoltà. Hanno due-tre giocatori molto pericolosi in attacco, quindi dobbiamo cercare di impoore il nostro ritmo".

Nonostante il 3/3 la squadra sassarese allenata da Foden ha ancora margini di crescita, come sottolinea Cristiano Uras: "Possiamo migliorare soprattutto nell'approccio, cercando di iniziare con cattiveria agonistica e determinazione la gara. Ad alto livello non basta dare il 100 per cento, devi dare il 110 per cento. E poi dobbiamo cercare di essere continui per 40 minuti".